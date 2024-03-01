Вкладчикам КИВИ Банка выплатили первые деньги АСВ за два дня выплатило вкладчикам КИВИ Банка 880,3 млн рублей

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Агентство по страхованию вкладов за два дня выплатило вкладчикам КИВИ Банка порядка 880 млн рублей, сообщила пресс-служба АСВ. Это составляет 20% объема страховой ответственности, отметили в госкорпорации.

С 29 февраля 2024 года страховое возмещение получили 1458 вкладчиков КИВИ Банка (АО) на сумму 880,3 млн рублей, — сообщили в АСВ.

Выплаты производятся через банк «Уралсиб», уточнили в агентстве. Владельцам QIWI-кошельков и юрлицам, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, напомнили, что их денежные средства не подлежат страхованию.

Чтобы вернуть средства с кошельков, пока есть возможность только подать заявление кредитора почтой или отнести его лично во временную администрацию в Москве, адрес указан на сайте АСВ. Агентство работает над тем, чтобы подать заявление можно было через личный кабинет платежного терминала.

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам КИВИ Банка 29 февраля. Выплаты будут осуществляться вплоть до окончания процедуры ликвидации кредитной организации.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщило, что ФСБ проводит проверку в отношении КИВИ Банка на предмет возможного незаконного вывода денег за рубеж. По информации издания, одной из причин доследственных мероприятий стало увеличение числа телефонных и IT-махинаций, в том числе с территории Украины.