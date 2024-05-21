«Визитная карточка»: Захарова иронично оценила реакцию США на действия МУС Захарова: США в ситуации с арестом Нетаньяху похожи на запутавшегося паука

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале охарактеризовала реакцию США на запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта словами «паук, запутавшийся в своей паутине». По ее мнению, подобные схемы являются «визитной карточкой англосаксов».

Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов, — написала Захарова.

Ранее власти США отвергли требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент страны Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен сочли запрос возмутительным, поскольку Соединенные Штаты «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности». В свою очередь Блинкен назвал «постыдным» сравнение Израиля и ХАМАС, тем более что Вашингтон ясно дал понять, что МУС «не обладает юрисдикцией в этом вопросе».

Ранее Международный уголовный суд запросил ордера на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и премьера Израиля. Соответствующее заявление сделал главный прокурор организации Карим Хан.