«Виновные не останутся безнаказанными»: Медведев о взломе страницы VK Медведев назвал взлом своей страницы во «ВКонтакте» информационной войной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал проявлением информационной войны взлом своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте». По его словам, которые приводит РИА Новости, от подобного не застрахован никто, но виновные не останутся безнаказанными. Он добавил, что компетентные службы уже проводят проверку по данному факту.

Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили. <...> Могу еще раз подтвердить: администрация социальной сети и компетентные службы ведут свою проверку. Виновные безнаказанными не останутся, — сказал Медведев.

Он также отметил, что уже сталкивался с подобными атаками, занимая пост председателя правительства.

На странице Медведева вечером 1 августа появился пост, посвященный геополитике. В публикации говорилось, что «Казахстан является искусственным государственным образованием, а единой Грузии не существовало до завоевания Россией в начале XIX века». Также отмечалось, что с «парадами суверенитетов» пора заканчивать. Спустя 10 минут сообщение было удалено.

2 августа помощник Медведева заявил, что опубликованный им пост в соцсети «ВКонтакте» про Грузию и Казахстан написал не бывший премьер, а те, кто взломали его аккаунт. Он добавил, что последнее сообщение, опубликованное Медведевым, было про ВМФ, а с теми, кто написал пост якобы от его лица, разберется администрация соцсети и те, «кому положено».