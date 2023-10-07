«Виновников покарают»: Сальдо о подрыве машины секретаря ЕР в Новой Каховке Сальдо назвал терактом подрыв автомобиля секретаря ЕР в Новой Каховке

Фото: kremlin.ru

Владимир Сальдо

Подрыв машины исполнительного секретаря отделения «Единой России» в Херсонской области Владимира Малова, который произошел в Новой Каховке, является терактом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он подтвердил смерть Малова в Новокаховской районной больнице, где врачи до последнего боролись за его жизнь.

Медики сделали все возможное, однако ранения и травмы были слишком тяжелыми. Мои соболезнования родным и близким погибшего. Органы власти сделают все необходимое для оказания им моральной и материальной поддержки, а военные и правоохранители — для покарания виновников злодеяния, — заявил губернатор Херсонской области.

Автомобиль, в котором находился Малов, взорвался утром 7 октября. Как сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, произошедшее можно расценивать как террористическую атаку против населения региона и тех, кто строит там мирную жизнь.

Глава Херсонской области ранее рассказал, что на него готовилось несколько попыток покушения за время управления регионом. Большинство нападений на Сальдо удалось предотвратить благодаря местным жителям, которые рассказывали о заложенных взрывчатках.