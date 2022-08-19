Виктор Соколов назначен врио главы Черноморского флота Вице-адмирал Соколов заявил о своем назначении на пост врио командующего Черноморским флотом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Начальник Военно-морской академии им. Кузнецова Виктор Соколов заявил о своем назначении на должность временно исполняющего обязанности командующего Черноморским флотом, передает ТАСС. Об этом вице-адмирал рассказал 19 августа в ходе сбора с молодыми офицерами.

Я <...> назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом, — заявил Соколов.

Он уточнил, что приказ министра обороны Сергея Шойгу о его назначении был подписан еще 10 августа. С тех пор он и начал исполнять обязанности главы Черноморского флота.

Также во время встречи с офицерами Соколов рассказал о планах Черноморского флота на 2022 год. По его словам, в ближайшее время будут получены 33 единицы техники, в том числе 12 кораблей и судов.

Одной из главных задач стало наращивание боевого потенциала флота. В соответствии с планом деятельности в этом году запланирована поставка <...> 12 кораблей и судов, 21 единицы специальной техники — это и авиационная, и сухопутная техника, — подчеркнул новый врио главы ЧФ.

17 августа о его назначении на должность нового главы Черноморского флота сообщало РИА Новости со ссылкой на источники во флоте. Еще один знакомый с ситуацией источник рассказал, что в условиях, когда идет спецоперация России на Украине, никто не обязан публично сообщать о подобных назначениях.

В Минобороны назвали сплетнями появившуюся информацию о назначении Соколова. По словам представителей ведомства, как только новый руководитель будет назначен, будет опубликовано официальное заявление.