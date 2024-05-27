«Видят в них шпионов»: Журова о запретах для российских дипломатов в Польше Депутат Журова: Польша видит в российских дипломатах шпионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польша видит в российских дипломатах шпионов, из-за чего устанавливает для них запреты, заявила в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Как уточнила парламентарий, российские дипломаты передвигаются в Польше по служебной необходимости и помогают соотечественникам.

С Польшей ситуация странная. Дипломаты передвигаются в связи со служебной необходимостью, они помогают своим соотечественникам, попавшим в тяжелую ситуацию. Но руководство Польши, видимо, видит в них каких-то шпионов. Я думаю, что они интерпретируют их практически как агентов. Что, конечно, смешно. Даже в Советском союзе подобных ограничений не было, — пояснила парламентарий.

Журова отметила, что в подобных случаях Россия обычно отвечает зеркально. При этом депутат подчеркнула, что действовать жестко не хочется, так как сами иностранные дипломаты в России достаточно позитивно относятся к стране.

Думаю, все будет зависеть от того, какой дипломатический корпус будет затронут. В случае с американскими дипломатами, например, мы наглядно видели, как они сеяли хаос и вели свою пропаганду. Они публиковали призывы к каким-то демонстрациям на своих сайтах, поэтому против них ввели ограничения, — добавила Журова.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что власти страны приняли решение ограничить свободное передвижение российских дипломатов. По его словам, сотрудники посольства РФ в Варшаве смогут передвигаться только внутри столичного региона, при этом российского посла Сергея Андреева данные меры не коснутся.