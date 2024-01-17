«Видят лишь слабость»: в Госдуме призвали не церемониться с землячествами Депутат Журавлев призвал провести тщательную проверку землячества «Ватандош»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru предложил проверить президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова на дискредитацию российской армии после его поста о яйцах и участниках СВО. Помимо этого, по мнению депутата, необходимо в целом провести проверку так называемой диаспоры и выяснить, какие криминальные схемы там могут прокручиваться.

Предлагаю проверить не только факты дискредитации российской армии, а в целом деятельность всей этой так называемой диаспоры — какие криминальные схемы прокручивает, на какие деньги существует, легально ли вообще находятся в России наиболее болтливые ее представители, — высказался Журавлев.

Депутат удивлен, что к окончанию второго года спецоперации в России находятся люди, которые «публично издеваются над русскими солдатами». Журавлев подчеркнул, что Баратова приглашали на официальные мероприятия и бережно относились к национальной идентичности.

Его (Баратова. - NEWS.ru) ведь приглашали на официальные мероприятия, старались бережно относиться к национальной идентичности, но все зря, такие в элементарной вежливости видят лишь слабость. Все это время он продолжал гадить России, стране, в которой живет, в соцсетях и в целом в информационном пространстве, — заявил парламентарий.

Журавлев выразил надежду, что Следственный комитет разберется в ситуации. Он также пообещал оказать содействие и написать запросы во все соответствующие органы, чтобы они как можно тщательнее проверили все аспекты деятельности «Ватандоша».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил, что национальные диаспоры, землячества и общины являются не чем иным, как легализованными мафиозными структурами. По его мнению, в России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, поэтому необходимо устранить «межнациональный либерализм».