Лавров фразой «по Фрейду» охарактеризовал Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Украинский лидер Владимир Зеленский ощущает свою несамостоятельность и понимает, что им манипулируют, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24». По его мнению, именно этим можно объяснить заявления Зеленского о том, что он не понимает, кто принимает решения в России и с кем ему разговаривать.

Видимо, это по Фрейду, он сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, что им манипулируют, поэтому он переносит в своих проекциях, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский сам создал себе образ «полководца, крупного государственного деятеля, фигуры мирового, можно сказать, вселенского масштаба». По его мнению, это указывает на психологическую проблему президента Украины, которая может перерасти в психическую. При этом Запад верит в его «параноидальный бред» и продолжает вводить ему «денежные, оружейные и словесные инъекции.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, в свою очередь, усомнился в психическом здоровье Зеленского. Таким образом он отреагировал на желание украинского лидера получить от стран Запада не только танки, но и истребители.