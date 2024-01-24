Стало известно, в каких регионах установят камеры на выборах президента Зампред ЦИК: видеонаблюдение на выборах президента будет в 89 регионах России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Видеонаблюдение на выборах российского президента будет проходить во всех 89 регионах страны, заявил РИА Новости зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. Он отметил, что в четырех субъектах РФ наблюдаются сложности с организацией видеосъемок, сейчас этот процесс там тестируется. Другие 85 субъектов страны будут иметь более 40 тысяч объектов видеонаблюдения.

Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 субъектах РФ. Причем понятно, что в четырех субъектах мы испытываем технические проблемы с его организацией и проводим там сегодня видеонаблюдение в тестовом режиме, — сказал он.

По его словам, видеонаблюдение на выборах в таком объеме не осуществляется ни в одной другой стране. Булаев подчеркнул, что избирательная система России может позволить себе абсолютную открытость в этом процессе.

Возможность наблюдать есть у всех, кто профессионально заинтересован в результатах выборов, кто в них активно участвует, — добавил он.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии ранее сообщила, что на выборы президента России приедут до тысячи международных наблюдателей. По ее словам, только по линии ЦИК были направлены приглашения в 95 стран. Также они направлены по линии Совфеда и Госдумы.

До этого сообщалось, что период агитации в СМИ в рамках избирательной кампании по выборам президента России начнется с 17 февраля и завершится 14 марта. Агитационные материалы — листовки и баннеры — кандидаты могут распространять сразу после выдвижения, даже до регистрации.