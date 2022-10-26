«Видели»: Песков о деле против Собчак Песков сообщил, что Кремль в курсе сообщений о деле против Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе сообщений о деле против журналистки Ксении Собчак, сообщает РИА Новости. Ранее СМИ распространили информацию о том, что светскую львицу подозревают в вымогательстве.

Видели, — ответил Песков на вопрос о том, видели ли в Кремле сообщения о ситуации вокруг Собчак.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». В агентстве добавили, что подозреваемая не стала комментировать события.

До этого в Telegram-канале «Вести. Дежурная Часть» («Россия 24») написали, что задержанный коммерческий директор медиахолдинга «Осторожно Media» Суханов дал показания против Собчак. По данным канала, подчиненный журналистки свидетельствовал в ходе допроса, что телеведущая якобы за деньги ставила «блоки» в своих Telegram-каналах («Осторожно, новости», «Кровавая барыня») на публикацию компрометирующей информации о представителях власти и медийных персонах.

На фоне обысков в загородном доме Собчак СМИ сообщили о ее отъезде в Литву через Белоруссию. По предварительной информации, журналистка приобрела билеты в Турцию и Дубай, однако на рейсы не явилась.

Подробности этой истории — также в публикации NEWS.ru.