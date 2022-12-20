Вице-спикер Госдумы опроверг предложение о передаче автозаводов Китаю Вице-спикер ГД Чернышов заявил, что не предлагал отдавать автозаводы китайцам

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опроверг сообщение, которое появилось в СМИ от его имени, передает «360». В нем говорилось о вероятной передаче китайским брендам части автомобильных заводов в России. Сам политик позже объяснил, что приведенная информация не соответствует действительности, заверив, что он не выступал с подобными предложениями.

Информация ошибочна. Это признал и первоисточник. Неприятно, но мы живем в эпоху информации. Жалко, что те, кто репостил эту новость, даже не позвонили, не уточнили ничего. Ничего. Проплывем, — заявил вице-спикер нижней палаты парламента.

Чернышов добавил, что отечественные предприятия должны развиваться россиянами.

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский заявил, что цены на новые автомобили могут вырасти на 10% в 2023 году из-за прекращения их поставок в Россию. По его словам, предпосылок к снижению стоимости машин без пробега нет. Он добавил, что стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек. Ольховский пояснил, что чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей.

Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец отметил, что в 2023 году ассортимент расширится за счет корейских брендов.