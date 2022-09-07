Вице-премьер Трутнев: в ходе ВЭФ подписали соглашения на 3,255 трлн рублей

Фото: Смирнов Владимир/фотохост-агентство ТАСС

Вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Восточный экономический форум — 2022

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) были подписаны соглашения на сумму в рекордном размере 3,255 трлн рублей, заявил вице-премьер России Юрий Трутнев. По его словам, участниками мероприятия стали более семи тысяч человек, сообщает РИА Новости. ВЭФ стартовал с 5 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. Форум завершится завтра, 8 сентября.

Это такой первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тысяч гостей. Подписаны соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов. Это тоже рекорд, — заявил Трутнев.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ рассказал, что РФ прошла пик самой сложной ситуации в экономической сфере. По словам российского главы, с этим также согласны и в правительстве, и в администрации президента. Путин указал на то, что экономическая ситуация в России нормализуется.

При этом Путин допустил экономический спад в России. Тем не менее, как отметил президент, он будет незначительным, всего в размере 2%. По словам Путина, обойти негативный сценарий развития событий удалось благодаря действиям российского правительства.