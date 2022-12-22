Вице-премьер России рассказал о планах по коридору «Север — Юг» Вице-премьер РФ Оверчук: в рамках коридора «Север — Юг» построят и модернизируют дороги

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Россия в рамках коридора «Север — Юг» планирует строительство автомобильных дорог, а также модернизацию железных дорог и пунктов пропуска с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Китаем для беспрепятственного движения грузов и товаров, сообщил каналу «Россия 24» вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Кроме того, он заявил о планах построить 160 км железной дороги между границей Азербайджана и иранским городом Решт, что даст России выход к иранским портам Персидского залива.

Планируем реконструкцию железной дороги, фактически строительство 160 недостающих километров между границей Азербайджана и иранским городом Решт. Если достроим, то фактически <...> у нас будет железнодорожный выход на иранские порты Персидского залива, а это уже выход на Индию, Пакистан, Африку, Ближний Восток, — отметил он.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев ранее сообщил, что в нынешних реалиях российская сторона решила в экстренном порядке вернуться к созданию коридора «Север — Юг». Страны — участницы проекта надеются, что он обеспечит безопасность грузоперевозок, ускорит их и снизит стоимость.

Мустафаев подчеркнул, что к середине следующего года будет сдана автомагистраль от российской границы до Баку, притом что новая автомагистраль Баку — Астара (самая южная точка Азербайджана, находится на границе с Ираном) уже сдана в эксплуатацию. Таким образом, путь от границы РФ до Ирана станет намного быстрее.