Вице-премьер отказалась кормить Россию едой из сверчков Вице-премьер Абрамченко: Россию не нужно кормить продуктами из сверчков

Россиян не нужно кормить едой из сверчков и личинок насекомых, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, которые приводит РИА Новости, западные страны не поддерживают животноводов и поэтому ищут альтернативу. Российские правительство же предлагает изготавливать из подобного продукта корма для рыб.

Не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы, — сказала Абрамченко.

Вице-премьер отметила, в России достаточно качественных зерновых и бобовых культур, которые являются источником растительного белка. Производители готовы выпускать из них «питание будущего», необходимое для веганов или спортсменов. Это направление будет развиваться, подчеркнула она.

В октябре на Международном форуме инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood 2023 в Сочи компания «Росэнерджи» презентовала продукты из сверчков. Это были снеки, лапша, шоколад, печенье и специи. Сырье приходит из Китая. Из насекомых делают муку. В изделия добавляют порошок витграсса, который получают из молодых побегов пророщенной пшеницы. Как отмечается, он богат белком, минералами и витаминам.

Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что пока продукция из сверчков не пользуется популярностью у россиян. Однако ситуация может кардинально измениться уже через несколько десятилетий, и еда из сверчков станет привычным делом.