Путина попросили дать малоимущим россиянам больше денег на газификацию Вице-премьер Новак предложил дать малоимущим больше денег на газификацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина выступил с предложением выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по газификации внутри участка дома. Он пояснил, что люди не имеют возможности приобрести газоиспользующее оборудование в те же сроки, в какие выполняется строительство газовой инфраструктуры для газификации. Заместитель главы правительства заметил, что поддержку в виде субсидий оказывают отдельным категориям граждан в 73 регионах страны, пишет РИА Новости.

Я хотел бы предложить руководителям регионов рассмотреть возможность обеспечить граждан с низкими доходами еще большим выделением средств для вопросов, касающихся догазификации, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома, — заявил Новак.

В рамках встречи глава государства обратился к главам регионов с призывом усиленно заниматься вопросом газификации.

В Госдуме РФ ранее предложили сделать выплату по материнскому капиталу бессрочной, а также увеличить выплачиваемую сумму на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей. В настоящее время программа действует до конца 2026 года. Парламентарии также предложили установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 миллиона рублей. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов добавил, что России нужно срочно решать демографическую проблему. Новые меры, по его мнению, повысят рождаемость в стране.