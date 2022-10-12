Вице-премьер Новак назвал причину аварии на нефтепроводе «Дружба» Новак: причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала технологическая неисправность

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Причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» была технологическая неисправность, заявил в рамках Российской энергетической недели вице-премьер правительства России Александр Новак. По его словам, которые приводит РИА Новости, сама неисправность уже устранена.

На нефтепроводе «Дружба» была технологическая неисправность, но она вроде уже устранена, — пояснил вице-премьер.

Ранее стало известно, что на одной из ниток нефтепровода «Дружба» в Польше обнаружили разгерметизацию. Компания местного оператора уточняет, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место ЧП выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Представитель Министерства энергетики Польши Матеуш Бергер позже заявил, что возможной причиной утечки нефти на трубопроводе «Дружба» является случайное повреждение, нет оснований полагать, что разгерметизация произошла из-за саботажа.

В свою очередь, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович предположила, что причиной аварии на нефтепроводе является диверсия. По ее словам, речь идет о полноценной энергетической мировой войне, частью которой стало в том числе и произошедшее с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».