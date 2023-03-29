Вице-премьер Чернышенко поговорил по телефону во время встречи с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прервал свое участие в онлайн-встрече правительства с Владимиром Путины, чтобы отвлечься на телефонный звонок. На это обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости.

В кабинете Чернышенко на встрече Путина с правительством раздался звонок. Важный — судя по тому, что он ответил, — пояснили в сообщении пула в Telegram-канале.

Ранее Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым удивился тому, что глава региона заявил ему о исполнении нацпроектов на 99,94%. «Да, точно? Так бывает?» — переспросил Путин.

Перед посланием Федеральному собранию в феврале 2023 года Путин усмехнулся, когда услышал, что среди организаторов есть человек с именем «Юля». Об этом рассказал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.