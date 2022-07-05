Вице-премьер Борисов оценил возможный перевод экономики на военные рельсы Вице-премьер Борисов исключил перевод всей экономики на военные рельсы

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер РФ Юрий Борисов

Новые законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами России не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий для нужд Вооруженных сил РФ, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, которые приводит РИА Новости, предлагаемые поправки в Трудовой кодекс РФ в первую очередь направлены на более эффективное выполнение гособоронзаказа соответствующими предприятиями.

Данные поправки не предполагают перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд Вооруженных сил, — сказал Борисов.

Ранее депутаты Госдумы приняли правительственный проект об обеспечении ВС РФ при проведении контртеррористических (КТО) и других спецопераций за границей. В тексте закона поясняется, что при ведении СВО за рубежом в экономике России могут ввести специальные меры. В число таких мер входит «расконсервирование мобилизационных мощностей», а также «разбронирование материальных ценностей» госрезерва.