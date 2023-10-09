Вице-мэр Москвы рассказала о планах развития столичной медицины Вице-мэр Москвы Ракова рассказала о планах внедрить персонализированное лечение

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В Москве планируется внедрить таргетное персонализированное лечение с использованием современных технологий, а также применять искусственный интеллект для постановки диагнозов и подбора препаратов, рассказала заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. В разговоре с aif.ru она уточнила, что в течение пяти-семи лет будет завершено создание новой системы здравоохранения, состоящей из крупных медицинских хабов. Еще одной задачей стоит обеспечение пациентов индивидуальным сопровождением и проактивным наблюдением.

У нас есть несколько стратегических направлений для развития медицины. Отмечу, что работа по каждому из них уже начата и находится в активной фазе. <...> Мы планируем внедрить таргетное персонализированное лечение с использованием самых современных медицинских технологий и лекарств в максимуме сфер, — пояснила Ракова.

Вице-мэр отметила, что некоторые решения по развитию столичной медицины базируются на лучших мировых практиках. Среди основных мировых трендов заммэра выделила междисциплинарный подход и строительство многопрофильных клиник, которые совмещают плановую и экстренную помощь. По ее словам, Москва развивается по этому пути. При этом Ракова подчеркнула, что столица России перегоняет зарубежные мегаполисы по некоторым параметрам. Так, в Москве быстрее происходит обновление медицинской инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.

Ракова ранее заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в восемь раз ниже, чем в 2022 году. По ее словам, тяжелое течение болезни фиксируется только у пожилых людей с несколькими хроническими заболеваниями.