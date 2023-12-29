Вице-губернатор Подмосковья раскрыла, какие выплаты положены учителям Вице-губернатор Каклюгина: учителя в Подмосковье могут взять социальную ипотеку

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В Подмосковье учителя могут взять социальную ипотеку, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. В беседе с «360» она подчеркнула, что педагогу нужно будет выплатить только процент на погашение кредита. Первые 50% от стоимости выбранной квартиры регион оплачивает сразу же, а остальное гасится в течение 10 последующих лет.

Учитель вселяется в свою квартиру, работает в нашей школе в течение 10 лет и выплачивает только процент на погашение этого кредита. Он сам выбирает квартиру, которую хочет купить, первые 50% Московская область платит за нее сразу, а остальное — в оставшиеся 10 лет, — пояснила Каклюгина.

Также сэкономить учитель сможет и на аренде жилья. Педагогам с 2024 года будет положена ежемесячная компенсация арендной платы. До этого в Московской области подобную меру поддержки внедрили для медицинских работников: им компенсируют 20 тысяч рублей в месяц.

Каклюгина добавила, что победители и призеры конкурсов «Учитель года» могут получить по 500 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно. Губернатор может отдельно наградить лучших педагогов: такая выплата составляет 300 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал, что меры поддержки направлены на увеличение привлекательности региона для преподавателей. В том числе это касается педагогов по наиболее востребованным предметам: математике, русскому языку, физике, информатике, биологии, химии, а также для учителей начальных классов.