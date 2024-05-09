Ветеринар раскрыл особенности характера шпица Лукашенко Ветеринар Шеляков: шпицы обладают игривым характером и хорошо ладят с детьми

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»

Шпиц Александра Лукашенко Умка

Шпиц президента Белорусиии Александра Лукашенко достаточно умный и хорошо поддается дрессировке, сообщил в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, собаки такой породы требуют некоторого ухода: расчесывания, обработки глаз, ушей.

Не сверхсложный, но уход нужен. Шпиц — игривая собака, живая, подвижная, — сказал Шеляков.

По словам специалиста, со шпицами нельзя заигрываться и издеваться, часто тискать. Шеляков подчеркнул, что она хорошо общается с детьми, но в качестве няньки не подойдет. Отличается преданностью хозяину. Шпиц — крепкая собака, нуждается в постоянных физических нагрузках. Средняя продолжительность жизни породы — 12-16 лет.

Ранее сообщалось, что любимый четвероногий друг президента Белоруссии Александра Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве. Речь идет о белом шпице Умке, которого заметили на трибунах. В белорусской делегации уточнили, что питомец президента посещает парад Победы уже не первый раз. Из-за этого ему даже не надевают поводок. На опубликованных кадрах Умка спокойно сидит, оценивая обстановку в российской столице.

До этого президент России Владимир Путин признался, что накануне парада Победы он провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. По его словам, разговор затянулся до трех часов ночи. Политики обсуждали, в том числе, ситуацию на Украине и обстановку на линии соприкосновения.