Ветеранов СВО назвали достойными высоких постов во власти Полпред Якушев: ветераны СВО могут претендовать на высокие должности во власти

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Среди ветеранов военной спецоперации есть немало достойных людей, которые могут претендовать на высокие должности во власти и бизнесе, применив свои качества на благо Родины, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Как сообщает ЕАН со ссылкой на информацию пресс-службы полпреда, он пригласил военных принять участие в программе «Время героев», целью которой является переподготовка участников СВО для службы в органах власти, госкорпорациях и коммерческих структурах.

Кадровая программа «Время героев» — уникальная возможность для участников спецоперации применить свои лидерские качества на благо Родины. <...> Есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе, — подчеркнул Якушев.

Запуск программы «Время героев» анонсировал 1 марта президент России Владимир Путин. Задачи по реализации проекта возложены на РАНХиГС, заявки на участие в нем подали уже более 34 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что участники кадровой программы «Время героев» должны быть гражданами России, участниками или ветеранами спецоперации. При этом представитель Кремля подчеркнул, что у героев программы не должно быть судимостей.