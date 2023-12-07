Ветеранам СВО дадут приоритетное право при трудоустройстве Депутат Бессараб: ветераны СВО будут иметь приоритетное право на трудоустройство

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ветераны специальной военной операции (СВО) на Украине после возвращения из зоны боевых действий будут иметь приоритетное право при устройстве на работу, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с Lenta.ru парламентарий подчеркнула, что участники СВО смогут обратиться в центр занятости, устроиться на востребованную специальность или изучить все вакансии.

Бессараб отметила, что за участниками спецоперации также сохраняются их рабочие места. Это касается как добровольцев, так и мобилизованных. Сохранение рабочего места предусмотрено на весь период участия в СВО, а также на три месяца после возвращения бойца. Кроме того, ветеранам предоставят возможность пройти курсы повышения квалификации.

Мы приняли решение о том, чтобы за ребятами, которые ушли выполнять свои задачи на СВО, будь то мобилизованные или добровольцы, сохранялись рабочие места. <...> Кстати, также предусмотрено поступление в вуз по квотам, особенно для тех, кто имеет награды, — отметила депутат.

Парламентарий ранее предложила российским чиновникам оказывать адресную помощь семьям погибших участников СВО. По ее словам, госслужащие должны активно взаимодействовать по этим вопросам с фондом «Защитники Отечества».