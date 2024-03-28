Вертолеты Ми-28 отработали по украинским подразделениям Минобороны: экипажи Ми-28 ВКС России успешно ударили по подразделениям ВСУ

Фото: МО РФ

Экипажи боевых вертолетов Ми-28 армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ. По словам штурмана одного из вертолетов с позывным Вестник, получив задачу, они оперативно подготовили авиационную технику, совершили полет по маршруту и отработали по заданным координатам. Поразив цели, экипажи Ми-28 вернулись на аэродром базирования.

Получили задачу на командном пункте. Оперативна была подготовлена авиационная техника. Выполнили взлет, полет по маршруту, отработали по заданным координатам. Далее — отворот и полет назад на аэродром базирования, — заявил штурман боевого вертолета.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении ударной группой армейской авиации воздушно-космических сил в составе трех вертолетов замаскированной техники украинской армии на Купянском направлении. По данным ведомства, после пусков экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.

Также ранее Минобороны сообщило об ударе штурмовиков Су-25 ВКС России по технике и живой силе ВСУ на Северодонецком направлении. Уточнялось, что пуски ракет выполнялись с малых высот.