Вертолет Ми-24 разбился над Черным морем Минобороны: вертолет Ми-24 потерпел крушение у западного побережья Крыма

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем утром 10 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. По данным ведомства, ЧП произошло у западного побережья Крыма.

10 апреля 2024 года около 06:00 мск при выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24, — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали отказ авиатехники предварительной причиной крушения. На месте происшествия работает поисково-спасательная группа.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о повреждении сразу двух вертолетов Ми-8 в аэропорту Игарка Туруханского района Красноярского края за неделю. По данным канала, в обоих случаях у бортов повреждена хвостовая часть.

Также сообщалось, что на Украине нейтрализовали группу вертолетчиков ВСУ Mad Ducks во главе с командиром, известным под позывным Петрович. Этот экипаж вертолета Ми-8 получил известность за свои полеты в Мариуполь в марте 2022 года.

До этого военкор Чингис Дамбиев опубликовал видео с обломками упавшего украинского МиГ-29. Журналист показал части неисправной техники и отметил внушительные размеры мотора рухнувшего аппарата.