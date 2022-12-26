«Верстка»: МВД разыскивает автора проекта «20 идей по развитию России» «Верстка»: МВД разыскивает автора проекта «20 идей по развитию России» Давыдова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД объявило в розыск автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает издание «Верстка» со ссылкой на базу данных ведомства. Его ищут по неуточненной статье УК.

При этом, отмечает издание, фотографии 41-летнего Давыдова в базе нет, указаны только его дата и место рождения — Казахстан.

Столько же лет казахстанскому бизнесмену Дмитрию Давыдову, который, согласно информации русской службы BBC, может стоять за рекламной кампанией «20 идей по развитию России». Самого автора никогда никто не видел.

Предприниматель Дмитрий Давыдов был внесен в реестр иноагентов 16 декабря. Вместе с ним в перечень иноагентов вошли главред Wonderzine Юлия Таратута и петербургская активистка Наталья Грязневич. Кроме того, в реестр иностранных агентов включены публицист Иван Тютрин, сооснователь «Форума свободной России», и журналист Дмитрий Любимов. Список иноагентов пополнили региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида».