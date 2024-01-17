«Вероятность 100%»: Медведев уверен в начале нового конфликта с Украиной Медведев заявил, что существует 100%-ная вероятность нового конфликта с Украиной

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что существует стопроцентная вероятность возникновения нового конфликта с Украиной. Как написал он в своем Telegram-канале, этому противостоянию не способны помешать ни сотрудничество Киева с Евросоюзом, ни вступление страны в НАТО.

Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО, — считает Медведев.

По его мнению, новое противостояние может произойти через 10 или 50 лет. Именно поэтому, как подчеркнул зампред Совбеза, существование Украины «фатально» для ее населения.

Ранее Медведев заявил, что Россия продолжит проведение специальной военной операции на Украине, цель которой — разоружить ВСУ и добиться отказа Киева от идеологии неонацизма. По его словам, важнейшая задача РФ — свергнуть «бандеровский режим», и она будет достигнута. Он также добавил, что Киев, Днепропетровск, Одесса, Николаев и Харьков — русские города, как и другие временно оккупированные.