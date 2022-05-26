«Вернутся домой»: Толстой о присоединении к России Украины и Белоруссии Толстой предрёк присоединение Украины и Белоруссии к России

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил на выступлении перед студентами МГИМО, что по итогам спецоперации Украина и украинцы «вернутся домой, в Россию», после чего их примеру последует и Белоруссия. По его словам, которые приводит Daily Storm, первым шагом на этом пути станет присоединение Херсонской и Запорожской областей.

Исторически, мне кажется, что и Украина, и украинцы вернутся домой, в Россию, в Великороссию. И, соответственно, и Малороссия, и Новороссия присоединятся к нам, вместе с Белоруссией <...>. А дальше посмотрим, — заявил вице-спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской области уже начали подавать заявки на получение российского гражданства. Глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо заявил, что они давно ждали такой возможности. Кроме того, стало известно, что и в Херсонской, и в Запорожской областях в скором времени начнут выдавать автомобильные номера российского образца.