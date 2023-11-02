Польша стремится обеспечить свое тотальное господство в регионе, она полна решимости вернуть свои исторические территории, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты». По его мнению, Варшава может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия.

Поддерживая Украину в ее конфликте с Россией, Польша с помощью «зонтика» НАТО и ЕС стремится лишь к одному — обеспечить свое тотальное господство в регионе, установив контроль над государствами, которые расположены между Варшавой и Москвой. Эта страна полна решимости вернуть свои территории, несправедливо, по ее мнению, у нее отторгнутые, и воплотить в жизнь давно терзающие ее представления «о справедливом мироустройстве». Вопреки здравому смыслу она может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия в регионе, — считает Медведев.