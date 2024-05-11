«Вернем мир»: Путин поздравил жителей ДНР с юбилеем образования республики Путин пообещал вернуть мир на донецкую землю

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

11 мая 2014 года — судьбоносный для Донбасса день, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении жителей с 10-летием образования республики. По словам главы государства, сегодня ДНР является полноправным субъектом России, и вместе граждане обязательно добьются успеха и вернут мир на донецкую землю. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

11 мая 2014 года — поистине судьбоносный для Донбасса день <...> Сегодня ДНР — полноправный субъект Российской Федерации <...> Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе — победим! — заявил президент.

Жители ДНР показали свою твердую решимость отстаивать право на язык, культуру и свободное развитие, добавил президент. Долгие восемь лет они защищали Донбасс. Граждане могут по праву гордиться своей историей, ратными традициями и героями, констатировал Путин.

Президент поздравил с юбилеем и жителей Луганской Народной Республики. По словам главы государства, они не предали своих предков и сохранили связанную связь поколений. Путин выразил уверенность, что региону в составе ЛНР удастся решить все самые сложные задачи.

Ранее президент подписал указ об установлении нового почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Награды могут удостоиться члены Центризбиркома и других комиссий с правом решающего голоса.