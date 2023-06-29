Верховный суд заступился за должников по ипотеке Верховный суд запретил изымать ипотечное жилье у должника, просрочившего платеж

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Верховный суд запретил изымать ипотечное жилье у должника, просрочившего платеж по ипотеке, соответствующее постановление опубликовано на сайте органа. Правило будет действовать, если просрочка окажется незначительной — менее 5% от стоимости заложенной вещи. Отмечается, что период просрочки в этом случае должен быть не более трех месяцев.

Незначительность нарушения и несоразмерность требований предполагаются, если сумма неисполненного обязательства составляет менее 5% от стоимости заложенной вещи, а период просрочки не превышает трех месяцев, — уточняет Пленум ВС.

Вместе с тем стороны могут изменить критерии незначительности. Например, предусмотреть в договоре, что нарушение относится к таковым, когда сумма неисполненного обязательства составляет менее 10% от стоимости заложенного имущества.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в России может увеличиться рост ставок по кредитам и ипотеке в связи с возможным повышением ключевой ставки Центрального банка РФ. Он отметил, что ипотечный процент может вырасти на 0,5 пункта или один пункт.