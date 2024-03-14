Верховный суд возглавит однокурсница Путина? Кто такая Ирина Подносова

Фото: council.gov.ru

Ирина Подносова

Ирина Подносова намерена баллотироваться на пост председателя Верховного суда РФ. Куда пропал прежний председатель, кто такая Подносова, как она связана с президентом Путиным?

Как проходят выборы главы Верховного суда

Прежний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля в Москве в возрасте 80 лет. Опытный судья и правовед, он пребывал на своем посту с декабря 1991 года, а до этого возглавлял Верховный суд РСФСР и Мосгорсуд. После его смерти временно исполняющим обязанности председателя стал его первый заместитель Петр Серков. После смерти Лебедева Россия впервые в своей современной истории столкнулась с необходимостью искать нового председателя ВС.

Как пишут «Ведомости», вакансия председателя была открыта с 1 марта. Руководитель органа назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Заявления принимаются до 22 марта.

Кандидатом на пост председателя Верховного суда РФ может быть гражданин России не младше 35 лет и с опытом работы в области юриспруденции не менее 10 лет. Кандидаты вносят свои заявления, их рассматривает ВККС, после чего передает заключения по кандидатам главе государства. Кандидатов рассматривает специальная комиссия при президенте, после чего их утверждает Совфед.

Фото: vsrf.ru Ирина Подносова

Кто такая Ирина Подносова

Четыре источника «Ведомостей», связанных с администрацией президента и судейским сообществом, назвали зампредседателя ВС, главу Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову одним из главных кандидатов на место руководителя Верховного суда. Такое назначение источники объявили «наиболее логичным».

«[Подносова] имеет репутацию серьезного правоведа, а весь опыт практической работы, полученный ею на Северо-Западе России, в том числе в Ленобласти, помогает ей на нынешнем серьезном направлении», — заявил изданию зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Днем 14 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн объявил, что Подносова подала документы для участия в конкурсе на должность председателя Верховного суда РФ.

Ирине Подносовой 70 лет, она закончила юрфак Ленинградского госуниверситета. С 1990 года работала судьей Лужского городского суда, в 2003-м стала его председателем. С 2013 года Подносова работала зампредседателя Ленинградского областного суда, потом с 2017-го его главой, а после возглавила вновь созданный Второй апелляционный суд общей юрисдикции. В 2020 году она стала зампредседателя Верховного суда РФ.

Как Ирина Подносова связана с Путиным

В 2020 году, когда Подносова была рекомендована на пост заместителя председателя ВС РФ, издание «РБК» сообщило, что она — бывшая однокурсница Владимира Путина. Она окончила юрфак ЛГУ в 1975 году, как и президент России.

О досудейском прошлом Подносовой практически ничего не известно. Как отмечает «Адвокатская газета», региональная квалификационная коллегия судей в Ленобласти дала ей исключительно положительную характеристику, назвав «исключительно грамотным судьей высокого профессионального уровня».

Согласно данным из декларации об имуществе и доходах с сайта Верховного суда, в 2021 году Подносова заработала чуть менее 10,5 млн рублей, за ее семьей числится четыре объекта недвижимости (два земельный участка, квартира и жилой дом) и два автомобиля — Mercedes-Benz GLK 220 и Toyota Rav4. Ее супруг за тот год заработал более 1,7 млн рублей.

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