Верховный суд России разрешил защищаться от проникнувших в дом грабителей Верховный суд России повысил пределы самообороны, теперь можно защищаться дома против грабителей

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Пленум Верховного суда России дополнил свое постановление от 2012 года о порядке применения необходимой самообороны, передает ТАСС. Там разъяснили, что дать отпор злоумышленникам можно даже в случае, если они вломились в дом, но не угрожают насилием и не применяют физическую силу в отношении жильцов.

[Посягательства], которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда, — поясняет Пленум.

В ведомстве добавили, что необходимая самооборона наступает и в случае реальной опасности, например, если преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия». В таких случаях можно применять превентивные меры.

Ранее глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев призвал судей реже избирать меру пресечения в виде заключения под стражу. По его словам, часто в этом нет необходимости. Он отметил, что в 2021 году были рассмотрены уголовные дела в отношении 16 тысяч граждан, совершивших преступления в сфере экономики, и почти каждый третий из них находился под стражей, не имея ранее судимости и при наличии постоянного места жительства.