Верховный суд России назвал незаконными длительные допросы

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Слишком долгие допросы подозреваемых являются основанием для возбуждения уголовного дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления Пленума Верховного суда РФ. Высшая судебная инстанция разъяснила, что по закону допрос не может длиться больше восьми часов в день. При этом каждые четыре часа следователь должен предоставить часовой перерыв, а если у человека имеются проблемы со здоровьем, время допроса согласовывается с врачом.

По смыслу уголовного закона к иным незаконным действиям, совершаемым в целях принуждения к даче показаний или заключения, могут быть отнесены, например, <...> нарушение установленных требований о продолжительности и об условиях проведения допроса, — говорится в проекте.

Суд также указал, что принуждением в том числе являются шантаж и угрозы, причем не только в адрес обвиняемого, свидетеля или эксперта, но и их близких.

Ранее Пленум Верховного суда России дополнил свое постановление от 2012 года о порядке применения необходимой самообороны. Там разъяснили, что дать отпор злоумышленникам можно даже в случае, если они вломились в дом, но не угрожают насилием и не применяют физическую силу в отношении жильцов.