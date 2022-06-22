Верховный суд РФ подтвердил обвинения Booking.com в навязывании цен Верховный суд РФ подтвердил, что Booking.com незаконно навязывал отелям в России цены

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Верховный суд РФ подтвердил заключение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в котором говорится, что система интернет-бронирования жилья Booking.com нарушала антимонопольное законодательство, пишет РИА Новости. Ранее сотрудники ФАС обвинили нидерландский сервис в навязывании российским отелям условий о паритете цен (ценовом соотношении). Уточняется, что Booking.com устанавливал самую низкую ценовую планку размещения в гостиницах из всего спектра аналогичных ресурсов.

По информации, представленной в картотеке арбитражных дел, судья Верховного суда (ВС) России Марина Антонова не приняла кассационную жалобу нидерландской компании, руководство которой просило пересмотреть судебные акты инстанций, поддержавших ФАС.

Условие о равновесном соотношении цен обязывает отели и другие места размещения поддерживать те же цены, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. В каналы продаж входят поисковые сервисы, турагентства и сайты гостиниц.

Суды согласились с утверждениями ФАС о том, что навязывание ценового паритета ограничивает конкурентную составляющую рынка, потому как объект размещения не может сделать лучшее ценовое предложение агрегаторам и потребителям. В подобных условиях появление новых участников на рынке проблематично.

В апреле Booking.com отчитался об уплате штрафа в 1,3 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства в августе 2021 года. Эти средства поступили в бюджет России.