Верховный суд РФ отказал Google в пересмотре решения по иску «Царьграда»

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Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты инстанций, которые обязали Google восстановить доступ к заблокированному каналу телеканала «Царьград» в YouTube, а в случае неисполнения — выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф. Как следует из определения на сайте суда, кассационные жалобы ответчиков, просивших рассмотреть дело в Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам, были отклонены.

Доводы не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела, — говорится в определении.

Ранее по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда» суд арестовал активы дочки Google в качестве обеспечительной меры на 500 млн рублей. Арбитражный суд Москвы в свою очередь также наложил арест 500 млн рублей на имущество и счета ООО «Гугл». Обеспечительная мера была введена по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении ее канала на YouTube.

Ранее стало известно, что Google оштрафовали еще на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Отмечалось, что в августе 2021 года Google уже штрафовали за подобное нарушение на 3 млн рублей, однако с того момента ничего не изменилось.