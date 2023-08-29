Верховный суд РФ закрепил за работодателем право увольнять пьяного сотрудника без его прохождения медицинского освидетельствования, передает РИА Новости. Это следует из материалов дела о восстановлении на работе слесаря одного из российских предприятий, уволенного за появление на рабочем месте в нетрезвом виде.