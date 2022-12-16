Верховный суд признал законным приговор по теракту в метро Санкт-Петербурга

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Аброр Азимов

Верховный суд России признал законным приговор по делу о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Все жалобы осужденных и их защитников были отклонены.

Верховный суд отклонил кассационные жалобы на приговор, признав определение апелляционной инстанции законным и обоснованным, — говорится в сообщении.

10 декабря 2019 года 2-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метрополитене — к пожизненному заключению. Как считает следствие, 3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро Петербурга два взрывных устройства. Одно из них сумели вовремя обезвредить, а второе Джалилов привел в действие в поезде на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек, 67 получили ранения различной степени.

Перед судом предстали 11 обвиняемых (Аброр и Акрам Азимовы, Шохиста Каримова, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Бахрам Эргашев, а также Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы), из них 10 отказались признать вину.

В августе 2021 года Апелляционный военный суд снизил сроки заключения некоторым фигурантам уголовного дела о теракте в метро. Известно, что Акраму Азимову срок заключения снижен с 28 лет до 27 лет и 10 месяцев колонии, Содику Ортикову — с 22 лет до 21 года и 11 месяцев колонии.