Верховный суд признал право мобилизованных на альтернативную службу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Верховный суд России признал право мобилизованного из Гатчины в Ленинградской области на альтернативную службу, рассказал РБК адвокат Александр Передрук. По его словам, Конституция и федеральное законодательство закрепляют право замены военной службы на альтернативную, если это связано с убеждениями или вероисповеданием.

Евангельский христианин Павел М. во время призыва в 2019 году попросил об альтернативной гражданской службе из-за религиозных убеждений. Призывная комиссия согласилась, и в 2019–2021 годах житель Ленобласти работал в психоневрологическом интернате.

После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года молодой человек получил повестку и снова попросил об АГС, но получил отказ и был отправлен в воинскую часть. Он пытался оспорить законность призыва, дело дошло до Верховного суда, вставшего на его защиту.

Право любого россиянина на альтернативную службу из-за убеждений или веры закреплено в законе «Об альтернативной гражданской службе», указала юрист Клавдия Бакуменко. Она обратила внимание, что законодательство не предусматривает переход на альтернативную службу в период мобилизации, но такое право гарантирует статья 59 Конституции РФ.

Правом на гражданскую службу также обладают представители коренных малочисленных народов Севера. В марте Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной службы.