Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) экстремистской организацией и запретил ее в России, передает РИА Новости. Судья Олег Нефёдов пояснил, что решение вступает в силу немедленно.

Заседание суда с участием представителям Минюста, который выступил заявителем, продлилось четыре часа. Во время рассмотрения иска в зал суда пустили только сотрудников Минюста. Журналистам и слушателям разрешили зайти только на оглашение решения. Судья и представители Минюста присутствовали на заседании в медицинских масках.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в администрации президента не следят за судебным процессом о запрете в России международного общественного движения ЛГБТ и признании его экстремистской организацией. Президент РФ Владимир Путин две недели назад назвал представителей ЛГБТ частью общества и призвал стремиться к равноправию.

Как отметил юрист, управляющий партнер консалтинговой группы Алексей Федяров, «возникшее в иске Минюста движение — это фантом». Он объяснил, что доказать наличие объединения ЛГБТ невозможно, так как его нет. По его словам, «движение» как сообщество должно иметь руководителей и регламенты.