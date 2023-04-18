Верховный суд предостерег россиян от оскорблений чиновников Верховный суд РФ приравнял оскорбление чиновников в интернете к уголовному преступлению

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Высказывания, унижающие достоинство чиновников в связи с их служебной деятельностью, подпадают под статью УК РФ об оскорблении представителей власти, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления пленума Верховного суда России «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 УК РФ». Речь идет о публикациях в интернете и публичных высказываниях.

Такое оскорбление может быть совершено посредством публичного высказывания в адрес потерпевшего ругательств либо размещения унижающих потерпевшего сведений в средствах массовой информации или в сети Интернет без ограничения доступа к соответствующим сведениям других лиц, — говорится в заявлении.

Таким образом, за унижение представителя власти грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до одного года. Уголовная ответственность наступит, если оскорбление представителя власти является публичным.

Ранее в судебном департаменте при Верховном суде рассказали, что за 2022 год российские суды вынесли более четырех тысяч решений по делам о дискредитации армии. Общая сумма штрафов составила 151 млн 257 тысяч 500 рублей.