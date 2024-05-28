Верховный суд предложил не прекращать дела о клевете при примирении сторон

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Верховный суд России разработал законопроект, который предполагает поправки в части уголовного преследования по делам о клевете без отягчающих обстоятельств, сообщает «Интерфакс». Предложение заключается в том, чтобы рассматривать подобные эпизоды как частно-публичные обвинения. В таком случае примирение потерпевшего с обвиняемым не является основанием для прекращения дела.

Сейчас подобные дела рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения. В связи с этим пострадавший обязан самостоятельно поддерживать обвинение в суде, а его неявка на заседание без уважительной причины повлечет за собой прекращение уголовного дела.

В случае предлагаемого изменения порядка уголовного преследования основное бремя доказывания по уголовным делам о клевете без квалифицирующих обстоятельств возлагается на правоохранительные органы, — говорится в проекте.

В Верховном суде считают, что это обеспечит более тщательное исследование обстоятельств актов клеветы в ходе предварительного расследования. Кроме того, предполагается исключение судебного рассмотрения дел, по которым нет подтверждения о наличии состава преступления.

Также сообщалось, что в Госдуму на текущей неделе внесут законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за использование изображения или голоса, а также биометрических данных россиян без их согласия. Поправки могут внести в статьи УК РФ о клевете, краже, мошенничестве и другие.