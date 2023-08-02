Верховный суд признал законным приговор Ивану Сафронову

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Иван Сафронов

Верховный суд России оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене, отклонив его жалобу, сообщает РИА Новости. Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за наличия грифа «совершенно секретно» на материалах дела.

Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, — цитирует агентство слова судьи.

Кассационная жалоба на приговор Сафронову была подана его защитой в мае. По словам адвокатов, журналист ознакомился с ее текстом и полностью поддержал приведенные в нем аргументы. При этом они выразили недовольство тем, что администрация исправительного учреждения не позволила им провести конфиденциальную беседу с осужденным.

4 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам лишения свободы и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Согласно материалам уголовного дела, журналист передавал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину файлы, содержащие секретную информацию.

Сафронов назвал вердикт абсурдным и подал апелляцию. 7 декабря Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал приговор законным. Наказание журналист отбывает в колонии в Красноярском крае.