Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина ВС признал законным отказ Надеждину в иске по форме для подписей за кандидатов

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу политика Бориса Надеждина, передает РИА Новости. Он оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.

Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, — огласил решение один из судей коллегии.

Ранее Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом в президенты России. Политик трижды подавал иски в данную инстанцию. После этого он уехал из страны. По мнению политолога Алексея Макаркина, отъезд политика связан с тем, что Надеждин не хочет обострять отношения с властью.

При этом Макаркин уверен, что политическая жизнь Надеждина не закончилась, несмотря на отъезд из России. По его словам, кампания Надеждина показала, что у него есть достаточно сторонников. Макаркин не исключил, что политик будет баллотироваться на выборы в Мосгордуму осенью.

8 февраля Центральная избирательная комиссия отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах главы государства, признав недействительными 9,1 тысячи подписей из почти 105 тысяч. Допустимый брак в количественном выражении не должен превышать 5,25 тысячи подписей.