Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу политика Бориса Надеждина, передает РИА Новости. Он оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.
Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, — огласил решение один из судей коллегии.
Ранее Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом в президенты России. Политик трижды подавал иски в данную инстанцию. После этого он уехал из страны. По мнению политолога Алексея Макаркина, отъезд политика связан с тем, что Надеждин не хочет обострять отношения с властью.
При этом Макаркин уверен, что политическая жизнь Надеждина не закончилась, несмотря на отъезд из России. По его словам, кампания Надеждина показала, что у него есть достаточно сторонников. Макаркин не исключил, что политик будет баллотироваться на выборы в Мосгордуму осенью.
8 февраля Центральная избирательная комиссия отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах главы государства, признав недействительными 9,1 тысячи подписей из почти 105 тысяч. Допустимый брак в количественном выражении не должен превышать 5,25 тысячи подписей.