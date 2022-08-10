Верховный суд не счел уголовным преступлением скачивание порно Верховный суд РФ: скачивание порно не доказывает умысел на его распространение

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Верховный суд России постановил, что скачивание и хранение порнографии на персональном компьютере не является уголовным преступлением, передает РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации). Агентство ссылается на материалы из судебной картотеки по делу мужчины, получившего условное наказание за хранение и распространение порноматериалов.

Суд нижестоящей инстанции считает, что в действиях мужчины отсутствует состав преступления, однако заместитель Генпрокурора с этим решением не согласился и потребовал отправить дело на пересмотр, поскольку закрытие уголовного дела «исказило суть правосудия».

Обвиняемый не отрицал факт скачивания порноролика, что, по мнению суда первой инстанции и Генпрокуратуры, означает доступность этого ролика для неограниченного круга лиц.

Результат следственного эксперимента подтвердил, что порноролик был скачан в открытую для других пользователей папку. Это, по мнению Генпрокуратуры, дает возможность другим пользователям скачивать содержимое папки.

Несмотря на это, Верховный суд принял во внимание показания мужчины, в которых утверждалось, что скачанный материал был «практически сразу удален» и умысла в его распространении не было. При обыске изъятого компьютера порноролик найден не был.

Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, Верховный суд счел его закрытие законным и обоснованным.

Решение по делу Павла Мухина суд вынес в марте 2021 года. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.

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