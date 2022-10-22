«Верх лицемерия»: Захарова оценила решения саммита ЕС Захарова: саммит ЕС показал, что Европа не готова решить конфликт на Украине мирным путем

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз не показывает готовности решить конфликт на Украине мирным путем. Более того, он инвестирует средства в затягивание конфликта, отметила она в комментарии, размещенном на сайте ведомства.

Видим, что в ЕС не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта. Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий. На это в том числе направлены решения о дополнительном (еще на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины, — подчеркнула представитель МИД.

По словам Захаровой, принятые на саммите ЕС решения подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза. Его обвинения в адрес России по поводу «обстрела гражданской инфраструктуры Украины» дипломат назвала верхом лицемерия. После того как в Брюсселе восемь лет закрывали глаза на убийства мирных жителей в Донбассе, Евросоюз не имеет морального права заявлять о военных преступлениях, считает дипломат.

Ранее стало известно, что в документе, принятом по итогам саммита Евросоюза, говорится, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Страны ЕС заморозили €17,4 млрд активов российского бизнеса и €23 млрд активов Центрального банка России.