«Вектор» направил в Минздрав заявку о регистрации вакцины против оспы

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Государственный научный центр «Вектор» направил в Минздрав заявку о регистрации вакцины против оспы четвёртого поколения. Препарат называется «ОртопоксВак», заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров.

Сенатор сообщил, что научный центр «Вектор» в мае отправил в Минздрав заявку на регистрацию вакцины от оспы. По словам Архарова, вакцина станет одним из высокоэффективных и безопасных средств профилактики натуральной оспы и заболеваний родственных вирусов.

Накануне в Латвии обнаружили первый случай инфицирования оспой обезьян. Им стал мужчина 50 лет, сообщивший, что заразился за границей.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине заявила, что появление в мире оспы обезьян на фоне поступающей информации о работе биолабораторий США вызывает много вопросов.