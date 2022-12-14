Названа дата встречи Путина с главами новых регионов «Ведомости»: руководители новых регионов встретятся с Путиным 20 декабря

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Президент России Владимир Путин до конца года впервые встретится с Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо в их новом качестве исполняющих обязанности глав новых регионов России, пишут «Ведомости». Рабочая встреча может пройти 20 декабря. О ее подготовке рассказали источники, близкие к администрации президента и Госдуме.

Первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий, который отвечает за связи с ЛНР, заявил, что встреча руководителей с Путиным планируется, но зависит от графика президента. По его мнению, главы новых регионов будут обсуждать с президентом открытие федеральных территориальных органов власти и восстановление объектов инфраструктуры. Политолог Александр Немцев считает, что встреча будет означать прежде всего поддержку новых территорий федеральным центром.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский предположил, что на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности и социально-экономического развития республик, а также вопросы развития системы образования и ее интеграции в российское образовательное пространство. Ключевым в этом плане станет вопрос взаимодействия с молодежью.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские власти планируют восстановить Мариуполь за три года. Сейчас в городе активно ведется строительство жилья и социально значимых объектов. Все же прочие города Донбасса будут восстановлены в течение двух-трех лет, для чего планируется задействовать до 60 тысяч строителей из разных регионов России.