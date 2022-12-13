«Ведомости»: власти договорились о механизме противодействия потолку цен

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Власти согласовали механизм противодействия потолку цен на российскую нефть, введенному со стороны Запада, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух близких к правительству собеседников, а также на источник, знакомый с текстом документа. По данным газеты, в проекте указа содержатся основания, запрещающие продавать нефть тем или иным клиентам.

Издание уточняет, что продажа будет запрещена, если в договоре заказчика будет указана страна, присоединившаяся к потолку цен. Продажа будет недоступна и в том случае, если в контракте ценовой лимит фигурирует как условие либо устанавливаются референтные цены, равные потолку ($60 за баррель). В документе также указан пункт, который позволяет обходить любые запреты на проведение сделок с разрешения российского правительства.

Указ не коснется тех контрактов, которые были подписаны до 5 декабря. Документ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля 2023 года.

На текущий момент указ проходит финальную стадию формирования, уточнил близкий к правительству источник. По словам другого собеседника, положение о максимальной скидке на нефть из РФ относительно международных сортов пока не прописали, однако его могут добавить позже.

Ответные меры должны соответствовать уровню угроз и вызовов, которые ставит новый ценовой механизм не только перед Россией, перед всеми участниками рынка, — заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Старший аналитик Альфа-Банка Никита Блохин считает, что указ президента не поставит нефтяные компании в уязвимое положение на рынке. По его мнению, российским компаниям может понадобиться от двух до трех месяцев, чтобы полностью перенаправить оставшиеся объемы экспорта.

Ранее страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.