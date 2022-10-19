«Ведомости»: в кабмине обсуждают ликвидацию «Роснано» «Ведомости»: в правительстве допускают ликвидацию «Роснано»

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что в правительстве РФ обсуждают возможное расформирование «Роснано». Причиной называется убыточность госкомпании на фоне антироссийских санкций.

Издание отмечает, что в таких условиях «Роснано» фактически не может самостоятельно обслуживать свои обязательства. Сказываются и финансовые проблемы госкомпании.

В правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях — там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании, — подчеркивается в публикации.

По данным издания, министр финансов Антон Силуанов направил президенту Владимиру Путину письмо с предложением расформировать «Роснано».

Другой собеседник издания отметил, что активы «Роснано» могут быть распроданы. Те из них, которые значимы для технологического развития России могут оказаться в профильных госкорпорациях. В любом случае, считают в «Ведомостях», судьба «Роснано» будет зависит от мнения президента.

Ранее стало известно, что в апреле глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в годы, когда её возглавлял Анатолий Чубайс, — с 2010-го по 2020-й. По его словам, команда Чубайса влезла в долги, довела компанию до банкротства, а затем, изменив учётную политику, «формально» уменьшила обязательства, тем самым нанеся компании ущерб в 28 млрд рублей.